Il Lanka sta sotto l India

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il Lanka sta sotto l India' è 'Sri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SRI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il Lanka sta sotto l India
  • Risposta: SRI
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I
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Il Lanka sta sotto l India: risposta da 3 lettere

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