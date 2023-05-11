Il Lanka sta sotto l India
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il Lanka sta sotto l India' è 'Sri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SRI
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il Lanka sta sotto l India
- Risposta: SRI
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 1
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.
Il Lanka sta sotto l India: risposta da 3 lettere
Per risolvere la definizione "Il Lanka sta sotto l India", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Sri. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.