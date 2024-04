La Soluzione ♚ Precede Lanka

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Precede Lanka. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SRI

Curiosità su Precede lanka: Tàmil o tàmul è una lingua dravidica meridionale parlata in india, sri lanka, singapore e altri territori che si affacciano sull'oceano indiano. al 2022... Lo Sri Lanka (AFI: /sri'lanka/; in singalese , Sri Laka, /ri laka/; in tamil , Ilakai), ufficialmente Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, conosciuto in passato come Ceylon (/'silon/; nome ufficiale fino al 1972), è uno Stato insulare che si trova in Asia meridionale e occupa l'omonima isola al largo della costa sud-orientale del subcontinente indiano. Per la sua forma particolare e la sua vicinanza alla costa indiana è stata soprannominata lacrima dell'India. È parte del Commonwealth britannico. L'attuale capitale Sri Jayawardenapura Kotte, sede del parlamento dello Sri Lanka, è situata nell'area ...

