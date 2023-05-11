Si lanciano negli spazi interplanetari

SOLUZIONE: SONDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si lanciano negli spazi interplanetari" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si lanciano negli spazi interplanetari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sonde? Le sonde sono strumenti progettati per essere lanciate negli spazi interplanetari al fine di esplorare e studiare pianeti, satelliti e altre caratteristiche del sistema solare. Questi dispositivi, dotati di strumenti scientifici avanzati, permettono di raccogliere dati e immagini che altrimenti sarebbero impossibili da ottenere dalla Terra. La loro tecnologia permette di affrontare ambienti estremi e di trasmettere informazioni preziose agli esperti. La loro missione principale consiste nel approfondire la conoscenza dell'universo che ci circonda.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si lanciano negli spazi interplanetari" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si lanciano negli spazi interplanetari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sonde:

S Savona O Otranto N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si lanciano negli spazi interplanetari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

