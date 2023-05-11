Si lanciano cantando

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si lanciano cantando' è 'Acuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A C U T I

Perchè la soluzione è Acuti? Quando si canta con voce acuta, si lancia il suono in modo deciso e brillante. È come raggiungere note alte con energia e passione, trasmettendo emozioni intense e coinvolgenti. Questa tecnica richiede controllo e sensibilità per esprimere al meglio ogni sfumatura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si lanciano cantando

Si lanciano cantando Risposta: ACUTI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A U I

Inizia con: A

A Finisce con: I

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Si lanciano cantando: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Si lanciano cantando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Acuti. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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