Si lanciano cantando
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si lanciano cantando' è 'Acuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Acuti? Quando si canta con voce acuta, si lancia il suono in modo deciso e brillante. È come raggiungere note alte con energia e passione, trasmettendo emozioni intense e coinvolgenti. Questa tecnica richiede controllo e sensibilità per esprimere al meglio ogni sfumatura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si lanciano cantando
- Risposta: ACUTI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: AUI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Si lanciano cantando: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Si lanciano cantando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Acuti. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.