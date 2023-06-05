Attrezzi che si lanciano nello stadio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Attrezzi che si lanciano nello stadio' è 'Giavellotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIAVELLOTTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attrezzi che si lanciano nello stadio" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attrezzi che si lanciano nello stadio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Giavellotti? I giavellotti sono strumenti usati negli sport di atletica leggera, progettati per essere lanciati verso il cielo con precisione e forza. Questi strumenti, realizzati con materiali leggeri e resistenti, vengono scagliati da atleti specializzati in discipline di lancio. Durante le competizioni, il loro scopo è raggiungere la distanza maggiore possibile. Sono parte integrante delle gare di atletica e rappresentano un esempio di abilità tecnica e potenza fisica.

Attrezzi che si lanciano nello stadio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Giavellotti

Se la definizione "Attrezzi che si lanciano nello stadio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attrezzi che si lanciano nello stadio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Giavellotti:

G Genova I Imola A Ancona V Venezia E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attrezzi che si lanciano nello stadio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

