La Soluzione ♚ Una protesta in cui si occupano spazi pubblici

La definizione e la soluzione di: Una protesta in cui si occupano spazi pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Una protesta in cui si occupano spazi pubblici: La protesta di piazza tienanmen (in cinese: - tiananmén shìjiànp) fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente... Curiosità su: La protesta di piazza tienanmen (in cinese: - tiananmén shìjiànp) fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente... Il sit-in, o sit-down, è una forma di protesta basata sull'occupazione di un'area allo scopo di attirare l'attenzione sulle istanze dei contestatori. Strade, piazze e prossimità di uffici governativi o di società private contestate sono i tipici luoghi di un sit-in, proposto dai suoi praticanti come forma di lotta nonviolenta. Il sit-in è stato utilizzato dai movimenti studenteschi del Sessantotto ed è una forma di protesta diffusa anche in Italia. Una remota attestazione di questa pratica risale alla tarda antichità e vide protagonista sant'Ambrogio, allora vescovo nella città di Milano, nei suoi dissidi con l'imperatrice Giustina, seguace dell'Arianismo: essendo venuto a conoscenza dell'intenzione di Giustina di destinare una chiesa al culto ariano, Ambrogio occupò il luogo di culto notte e giorno fino a ottenere la desistenza dell'imperatrice.

- sono stanco, voglio solo sedermi e rilassarmi the girl sat on the floor - la ragazza si sedette sul pavimento

- la ragazza si sedette sul pavimento many people were sitting on the bench - molte persone erano sedute sulla panca (per estensione) , (di edifici, oggetti) occupare una posizione, risiedere, stare, trovarsi (in), rimanere (in) the church sat on the hill for centuries, before burning down in a great fire in 1954 - la chiesa rimase sul colle per secoli, prima di andare completamente a fuoco in un incendio nel 1954 (per estensione) , (di persona) fare parte, essere membro (di una associazione, organo etc.) he sat on the board of directors for years - è stato parte del consiglio di direzione per anni (per estensione) essere adatto, andare bene, essere accettabile this suit doesn't sit well (with you) - questo vestito non è adatto (a te)

- questo vestito non è adatto (a te) how will this new contract sit with the workers - come sarà accettato questo nuovo contratto dai lavoratori Transitivo sit (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente sits, participio presente sitting, passato semplice sat o sate, participio passato sat) fare sedere, mettere a sedere, fare accomodare I sat the guests on the sofa while I was cooking - feci sedere gli ospiti sul divano mentre cucinavo (di oggetti) accomodare, accogliere this sofa can confortably sit three people - questo divano può accomodare confortevolmente tre persone (gergale) , (US) fare da babysitter a tonight I will go to the Jonsons to sit their baby - stasera andrò dai Johnson a fare da babysitter al loro bambino Pronuncia IPA: /st/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal medio inglese sitten, a sua volta dall'anglosassone sittan, discendente della radice germanica *sitjana, "sedersi", a sua volta dal proto-indoeuropeo *sed-, "sedere, sedersi". Etimologicamente correlato al latino sedeo (e quindi ai suoi discendenti nelle lingue romanze) e, attraverso la radice germanica, all'olandese zitten; al tedesco sitzen; allo svedese sitta Sinonimi (sedere, sedersi) to be seated, to sit down

(occupare una posizione, risiedere, stare) to be, to stay

(essere adatto) to fit, to work

(fare sedere, fare accomodare) to accommodate, to seat

(accogliere) to accommodate, to seat

(fare da babysitter a) to babysit Parole derivate to besit, to sit around, to seat back, to sit by, to sit down, to sit for, to sit in, sit-in, to sit on, to sit out, to sit up, sitter Termini correlati seat Latino Voce verbale sit terza persona singolare del congiuntivo presente attivo di sum Sillabazione sit Pronuncia (pronuncia classica ) IPA: /'sit/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'sit/ Etimologia / Derivazione vedi sum afrikaans Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

inglese Dictionary.com, lemma sit The Free Dictionary, edizione online Merriam-Webster, Versione on-line WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano Douglas Harper, Online Etymology Dictionary

latino vedi sum



