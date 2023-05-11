Un grosso fiore a palla

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un grosso fiore a palla' è 'Dalia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D A L I A

Perchè la soluzione è Dalia? La dalia è un fiore grande e rotondo, con petali che si dispongono a palla. La sua forma compatta e il colore vario lo rendono molto apprezzato nei giardini. È perfetta per aggiungere un tocco di vivacità e allegria a qualsiasi spazio verde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un grosso fiore a palla

Un grosso fiore a palla Risposta: DALIA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: D L A

Inizia con: D

D Finisce con: A

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Un grosso fiore a palla: risposta da 5 lettere

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