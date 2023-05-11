Un grosso fiore a palla
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un grosso fiore a palla' è 'Dalia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Dalia? La dalia è un fiore grande e rotondo, con petali che si dispongono a palla. La sua forma compatta e il colore vario lo rendono molto apprezzato nei giardini. È perfetta per aggiungere un tocco di vivacità e allegria a qualsiasi spazio verde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un grosso fiore a palla
- Risposta: DALIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: DLA
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Un grosso fiore a palla: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Un grosso fiore a palla" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Dalia. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.