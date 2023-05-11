Un grosso fiore a palla

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un grosso fiore a palla' è 'Dalia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DALIA

Perchè la soluzione è Dalia? La dalia è un fiore grande e rotondo, con petali che si dispongono a palla. La sua forma compatta e il colore vario lo rendono molto apprezzato nei giardini. È perfetta per aggiungere un tocco di vivacità e allegria a qualsiasi spazio verde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un grosso fiore a palla
  • Risposta: DALIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    DLA
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A
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Un grosso fiore a palla: risposta da 5 lettere

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