Li giudicava Torquemada il grande inquisitore spagnolo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li giudicava Torquemada il grande inquisitore spagnolo' è 'Eretici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERETICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li giudicava Torquemada il grande inquisitore spagnolo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li giudicava Torquemada il grande inquisitore spagnolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Eretici? Torquemada, noto come grande inquisitore spagnolo, si occupava di individuare e punire coloro che si allontanavano dalla fede ufficiale. Tra le sue attività principali c'era la persecuzione degli individui considerati devianti, come quelli accusati di eresia. Questi individui, chiamati eretici, erano riconosciuti per le loro opinioni o credenze che dissentivano dalle dottrine ufficiali della Chiesa. La sua attenzione si concentrava sulla lotta contro le opinioni considerate pericolose per l'ortodossia religiosa.

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Li giudicava Torquemada il grande inquisitore spagnolo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Eretici

Se la definizione "Li giudicava Torquemada il grande inquisitore spagnolo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li giudicava Torquemada il grande inquisitore spagnolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Eretici:

E Empoli R Roma E Empoli T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li giudicava Torquemada il grande inquisitore spagnolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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