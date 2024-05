Significato della soluzione per: Le giudicava l inquisizione

Sostantivo, forma flessa

L'eresia è una dottrina considerata come deviante dall'ortodossia religiosa alla cui tradizione si collega, come storicamente quella cattolica. Il termine viene utilizzato anche fuori dall'ambito religioso, in senso figurato, per indicare un'opinione o una dottrina filosofica, politica, scientifica o persino artistica in disaccordo con quelle generalmente accettate come autorevoli.

eresie f pl

(religione) , (cristianesimo) , (cattolicesimo) plurale di eresia

Sillabazione

e | re | sì | e

Etimologia / Derivazione

vedi eresia

Sinonimi

miscredenze, scismi, eterodossie

( familiare ) bestemmie

bestemmie ( senso figurato ) bestialità, sacrilegi

bestialità, sacrilegi ( senso figurato ) spropositi, sciocchezze, assurdità, errori

spropositi, sciocchezze, assurdità, errori ( familiare ) enormità, esagerazioni

enormità, esagerazioni (raro) falsità

Contrari