Nel Medioevo erano condannati al rogo nei cruciverba: la soluzione è Eretici

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nel Medioevo erano condannati al rogo' è 'Eretici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERETICI

Curiosità e Significato di Eretici

Hai risolto il cruciverba con Eretici? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Eretici.

Perché la soluzione è Eretici? Gli eretici sono persone che, in passato, avevano opinioni o credenze diverse da quelle ufficiali della Chiesa, spesso considerate devianti. Durante il Medioevo, molti di loro furono condannati al rogo come punizione per aver sfidato le dottrine religiose. Oggi, il termine si usa per indicare chi si discosta dalle idee dominanti, sottolineando un atteggiamento di indipendenza e critica verso l’ortodossia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Erano condannati al rogoCatasta di legna sulla quale venivano bruciati i condannati al rogoErano al muro in una canzone di Renato ZeroPoteva portare al rogoLo erano fino al 1992 le native di Praga e Bratislava

Come si scrive la soluzione Eretici

Stai cercando la risposta alla definizione "Nel Medioevo erano condannati al rogo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G D O I O P E S R V U Mostra soluzione



