ERETICI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Eretici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Eretici.

Perché la soluzione è Eretici? Eretici sono coloro che si discostano dalle dottrine ufficiali della Chiesa, spesso condannati come dissidenti o impostori religiosi. Nel passato, essere etichettati come eretici significava rischiare persecuzioni e condanne, come accadde ai protagonisti delle inquisizioni. La parola evoca quindi un'immagine di ribellione contro l'ortodossia, sottolineando l'importanza di rispettare le credenze condivise in una società.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo furono Calvino e LuteroErano condannati al rogoLa Chiesa li scomunicavaLi giudicava Torquemada il grande inquisitore spagnoloLi perseguitò TorquemadaLi governano i pastori

E Empoli

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

