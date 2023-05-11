La fuga dalle città a Ferragosto
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Perchè la soluzione è Esodo? Durante Ferragosto molte persone scelgono di lasciare il caos cittadino per godersi il mare o la campagna. Questo movimento di massa, spesso chiamato esodo, è un momento in cui le strade si svuotano e le mete di vacanza si riempiono di visitatori in cerca di relax. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La fuga dalle città a Ferragosto
- Risposta: ESODO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: EOO
- Inizia con: E
- Finisce con: O
La fuga dalle città a Ferragosto: risposta da 5 lettere
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