La fuga dalle città a Ferragosto

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La fuga dalle città a Ferragosto' è 'Esodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ESODO

Perchè la soluzione è Esodo? Durante Ferragosto molte persone scelgono di lasciare il caos cittadino per godersi il mare o la campagna. Questo movimento di massa, spesso chiamato esodo, è un momento in cui le strade si svuotano e le mete di vacanza si riempiono di visitatori in cerca di relax. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La fuga dalle città a Ferragosto
  • Risposta: ESODO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    EOO
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O
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La fuga dalle città a Ferragosto: risposta da 5 lettere

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