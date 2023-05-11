La fuga dalle città a Ferragosto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La fuga dalle città a Ferragosto' è 'Esodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E S O D O

Perchè la soluzione è Esodo? Durante Ferragosto molte persone scelgono di lasciare il caos cittadino per godersi il mare o la campagna. Questo movimento di massa, spesso chiamato esodo, è un momento in cui le strade si svuotano e le mete di vacanza si riempiono di visitatori in cerca di relax. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La fuga dalle città a Ferragosto

La fuga dalle città a Ferragosto Risposta: ESODO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: E O O

Inizia con: E

E Finisce con: O

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La fuga dalle città a Ferragosto: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "La fuga dalle città a Ferragosto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Esodo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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