La fuga dalle città per Ferragosto

Sostantivo

L'esodo palestinese del 1948 (in arabo , al-Hijra al-Filasiniyya), conosciuto soprattutto nel mondo arabo, e fra i palestinesi in particolare, come nakba (in arabo , al-Nakba, letteralmente "disastro", "catastrofe", o "cataclisma"), è l'esodo forzato della popolazione araba palestinese durante la guerra civile del 1947-48, al termine del mandato britannico, e durante la guerra arabo-israeliana del 1948, dopo la fondazione dello Stato di Israele.

Esodo ( approfondimento)

secondo libro dalla Bibbia, composto di quaranta capitoli, che narra la fuga, la liberazione, la redenzione degli ebrei dall'Antico Egitto con i successivi 40 anni vissuti nel deserto (anno dalla creazione, secondo il calendario ebraico: 2448 circa) in Esodo è scritto che Dio è intervenuto per prendere con Sé il popolo ebraico e quindi guidarlo con bontà (religione) condizione spirituale interiore, parte di un possibile "vissuto" I commentatori della Bibbia ebraica affermano che ogni vero ebreo dovrebbe sentirsi come se fosse veramente uscito con l'Esodo dall'Egitto

Sillabazione

è | so | do

Etimologia / Derivazione

Dal portoghese Êxodo

Pronuncia

IPA: [ '.zo.do ]

Termini correlati