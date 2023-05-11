Danza simile alla samba
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danza simile alla samba' è 'Merengue'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Merengue? Il merengue è una danza vivace e coinvolgente che ricorda la samba per i suoi movimenti energici e il ritmo contagioso. Originario della Repubblica Dominicana, porta allegria e movimento, unendo le persone in un ritmo che fa venir voglia di ballare senza sosta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Danza simile alla samba
- Risposta: MERENGUE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MEGE
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Danza simile alla samba: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Danza simile alla samba" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Merengue. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.