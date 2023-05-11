Danza simile alla samba

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danza simile alla samba' è 'Merengue'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MERENGUE

Perchè la soluzione è Merengue? Il merengue è una danza vivace e coinvolgente che ricorda la samba per i suoi movimenti energici e il ritmo contagioso. Originario della Repubblica Dominicana, porta allegria e movimento, unendo le persone in un ritmo che fa venir voglia di ballare senza sosta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Danza simile alla samba
  • Risposta: MERENGUE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MEGE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E
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Danza simile alla samba: risposta da 8 lettere

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