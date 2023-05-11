Danza simile alla samba

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danza simile alla samba' è 'Merengue'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M E R E N G U E

Perchè la soluzione è Merengue? Il merengue è una danza vivace e coinvolgente che ricorda la samba per i suoi movimenti energici e il ritmo contagioso. Originario della Repubblica Dominicana, porta allegria e movimento, unendo le persone in un ritmo che fa venir voglia di ballare senza sosta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Danza simile alla samba

Danza simile alla samba Risposta: MERENGUE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M E G E

Inizia con: M

M Finisce con: E

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Danza simile alla samba: risposta da 8 lettere

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