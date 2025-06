Gioco di carte simile a samba e burraco nei cruciverba: la soluzione è Canasta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gioco di carte simile a samba e burraco' è 'Canasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANASTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Canasta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Canasta.

Perché la soluzione è Canasta? La canasta è un famoso gioco di carte in cui si cercano combinazioni di carte simili a samba e burraco, spesso giocato in coppia. Si tratta di un gioco di strategia e fortuna, molto apprezzato in Italia e all'estero. La sua popolarità deriva dalla possibilità di creare sequenze e accumulare punti, rendendo ogni partita avvincente e coinvolgente.

Stai cercando la risposta alla definizione "Gioco di carte simile a samba e burraco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

