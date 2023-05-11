Composizioni per pochi strumenti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Composizioni per pochi strumenti' è 'Trii'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T R I I

Perchè la soluzione è Trii? I trii sono piccoli gruppi musicali composti da pochi strumenti, spesso tre, che creano melodie intime e coinvolgenti. Questi ensemble permettono ai musicisti di esprimersi con libertà, dando vita a momenti di grande armonia e spontaneità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Composizioni per pochi strumenti

Composizioni per pochi strumenti Risposta: TRII

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: T I I

Inizia con: T

T Finisce con: I

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Composizioni per pochi strumenti: risposta da 4 lettere

La definizione "Composizioni per pochi strumenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Trii. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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