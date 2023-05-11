Composizioni per pochi strumenti

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Composizioni per pochi strumenti' è 'Trii'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRII

Perchè la soluzione è Trii? I trii sono piccoli gruppi musicali composti da pochi strumenti, spesso tre, che creano melodie intime e coinvolgenti. Questi ensemble permettono ai musicisti di esprimersi con libertà, dando vita a momenti di grande armonia e spontaneità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Composizioni per pochi strumenti
  • Risposta: TRII
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    TII
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I
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Composizioni per pochi strumenti: risposta da 4 lettere

La definizione "Composizioni per pochi strumenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Trii. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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