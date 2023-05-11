Composizioni per pochi strumenti
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Composizioni per pochi strumenti' è 'Trii'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Trii? I trii sono piccoli gruppi musicali composti da pochi strumenti, spesso tre, che creano melodie intime e coinvolgenti. Questi ensemble permettono ai musicisti di esprimersi con libertà, dando vita a momenti di grande armonia e spontaneità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Composizioni per pochi strumenti
- Risposta: TRII
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: TII
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Composizioni per pochi strumenti: risposta da 4 lettere
La definizione "Composizioni per pochi strumenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Trii. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.