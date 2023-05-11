Composizioni per pochi strumentisti

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Composizioni per pochi strumentisti' è 'Trii'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRII

Perchè la soluzione è Trii? I trii sono composizioni pensate per un piccolo gruppo di musicisti, di solito tre. Questi brani permettono di creare atmosfere intime e di mettere in risalto le sfumature di ogni strumento coinvolto. Sono spesso scelti per esecuzioni di musica da camera o momenti di musica più raccolti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Composizioni per pochi strumentisti
  • Risposta: TRII
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    TII
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I
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Composizioni per pochi strumentisti: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Composizioni per pochi strumentisti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Trii. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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