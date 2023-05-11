Composizioni per pochi strumentisti
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Composizioni per pochi strumentisti' è 'Trii'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Trii? I trii sono composizioni pensate per un piccolo gruppo di musicisti, di solito tre. Questi brani permettono di creare atmosfere intime e di mettere in risalto le sfumature di ogni strumento coinvolto. Sono spesso scelti per esecuzioni di musica da camera o momenti di musica più raccolti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Composizioni per pochi strumentisti
- Risposta: TRII
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: TII
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Composizioni per pochi strumentisti: risposta da 4 lettere
Quando la definizione "Composizioni per pochi strumentisti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Trii. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.