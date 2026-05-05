Sono strumenti utili alla navigazione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono strumenti utili alla navigazione' è 'Sestanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SESTANTI

Perché la soluzione è Sestanti? I sestanti sono strumenti fondamentali utilizzati per la navigazione, grazie alla loro capacità di determinare l'altezza degli astri sopra l'orizzonte. Questi strumenti permettono ai marinai di calcolare la latitudine e di orientarsi correttamente in mare aperto, anche senza riferimenti visivi costanti. La precisione del sestante deriva dalla sua struttura e dalla capacità di misurare con attenzione gli angoli tra il cielo e l'orizzonte. La loro importanza nella storia della navigazione è indiscussa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono strumenti utili alla navigazione". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Sono strumenti utili alla navigazione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sestanti

Se la definizione "Sono strumenti utili alla navigazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono strumenti utili alla navigazione" conferma che la soluzione 'Sestanti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sestanti

S Savona E Empoli S Savona T Torino A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono strumenti utili alla navigazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sestanti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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