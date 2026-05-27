Strumenti con manico e battipenna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strumenti con manico e battipenna' è 'Chitarre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHITARRE

Perchè la soluzione è Chitarre? Le chitarre sono strumenti con manico e battipenna, ideali per creare musica e accompagnare canzoni. La loro forma e le corde permettono di esprimere emozioni diverse, rendendo ogni performance unica e coinvolgente. Sono spesso protagoniste di concerti e sessioni di musica dal vivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Strumenti con manico e battipenna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Chitarre

Quando la definizione "Strumenti con manico e battipenna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Chitarre'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Strumenti con manico e battipenna

Strumenti con manico e battipenna Risposta: CHITARRE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

C Como H Hotel I Imola T Torino A Ancona R Roma R Roma E Empoli

La soluzione 'Chitarre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Strumenti con manico e battipenna". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.