Strumenti con manico e battipenna

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strumenti con manico e battipenna' è 'Chitarre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHITARRE

Perchè la soluzione è Chitarre? Le chitarre sono strumenti con manico e battipenna, ideali per creare musica e accompagnare canzoni. La loro forma e le corde permettono di esprimere emozioni diverse, rendendo ogni performance unica e coinvolgente. Sono spesso protagoniste di concerti e sessioni di musica dal vivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Strumenti con manico e battipenna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Chitarre

Quando la definizione "Strumenti con manico e battipenna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Chitarre'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Strumenti con manico e battipenna
  • Risposta: CHITARRE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

C Como
H Hotel
I Imola
T Torino
A Ancona
R Roma
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Chitarre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Strumenti con manico e battipenna". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Altre definizioni collegate

Con strumenti: Vibra in numerosi strumenti a fiato 

Con manico: Fra le pentole ha un manico 