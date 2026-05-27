Strumenti con manico e battipenna
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strumenti con manico e battipenna' è 'Chitarre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CHITARRE
Perchè la soluzione è Chitarre? Le chitarre sono strumenti con manico e battipenna, ideali per creare musica e accompagnare canzoni. La loro forma e le corde permettono di esprimere emozioni diverse, rendendo ogni performance unica e coinvolgente. Sono spesso protagoniste di concerti e sessioni di musica dal vivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Strumenti con manico e battipenna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Chitarre
Quando la definizione "Strumenti con manico e battipenna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Chitarre'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Strumenti con manico e battipenna
- Risposta: CHITARRE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Chitarre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Strumenti con manico e battipenna". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Custodisce strumenti per cucire Arnesi dal lungo manico Sofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelle Pentoloni con il manico arcuato Strumenti musicali di ebano
Altre definizioni collegate
Con strumenti: Vibra in numerosi strumenti a fiato
Con manico: Fra le pentole ha un manico