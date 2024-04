La Soluzione ♚ Il colore del Gabibbo

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il colore del Gabibbo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ROSSO

Curiosità su Il colore del gabibbo: Simile al gabibbo ma di genere femminile, la gabibba, rappresentata come moglie. quest'ultima è presente anche nella trasmissione mondo gabibbo, in questo... Il rosso è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato come "colore caldo". Ha la frequenza minore e, conseguentemente, la lunghezza d'onda più lunga rispetto a tutti gli altri colori visibili (tra 625 e 740 nanometri circa). Frequenze ancora minori ricadono nell'infrarosso. Esso è inoltre uno dei colori primari secondo il modello RGB, insieme al blu e al verde. Il colore complementare del rosso è il verde.

