La Soluzione ♚ Il colore della banconota da 100 euro

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il colore della banconota da 100 euro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VERDE

Curiosità su Il colore della banconota da 100 euro: Voce principale: banconote in euro. la banconota da 100 euro (100 €) è una dei sette tagli di banconota in euro e la quinta in ordine crescente di valore... Il verde è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, molto comune in natura e classificato come "colore freddo". Il colore verde ha una lunghezza d'onda intermedia rispetto agli altri colori visibili, tra 520 e 565 nanometri. È uno dei tre colori primari additivi utilizzati nella codifica RGB. A seconda della particolare gradazione di verde considerata, il suo colore complementare è il magenta.

