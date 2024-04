La Soluzione ♚ L autore di Marionette che passione La definizione e la soluzione di 17 lettere: L autore di Marionette che passione. ROSSO DI SAN SECONDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su L autore di marionette che passione: marionette, che passione! è un'opera teatrale di pier maria rosso di san secondo, tratta dalla novella acquerugiola dello stesso autore. scritta nel 1917... Pier Maria Rosso di San Secondo (Caltanissetta, 30 novembre 1887 – Camaiore, 22 novembre 1956) è stato uno scrittore, drammaturgo e giornalista italiano. Altre Definizioni con rosso di san secondo; autore; marionette; passione; Anton poeta sloveno autore del volumetto di poesie Ballate e romanze; L autore de La voce del padrone; Bruciante come la passione; Si abbraccia con passione;

La risposta a L autore di Marionette che passione

ROSSO DI SAN SECONDO

R

O

S

S

O

D

I

S

A

N

S

E

C

O

N

D

O

Lae verificata di 17 lettere per risolvere 'L autore di Marionette che passione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.