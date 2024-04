La Soluzione ♚ I tifosi del Bologna

La soluzione di 9 lettere per la definizione: I tifosi del Bologna. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROSSOBLÙ

Curiosità su I tifosi del bologna: Il bologna football club 1909 (afi: /bo'loa 'futbol 'klb/), meglio noto come bologna (o colloquialmente con la sigla bfc, da bologna football club)... Giallo, rosso, blu è un dipinto a olio su tela (128×201,5 cm) realizzato nel 1925 dal pittore Vasilij Kandinskij e conservato nel Centre Pompidou di Parigi.

Altre Definizioni con rosso-blu; tifosi; bologna;