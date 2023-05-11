Città della Puglia è la più orientale d Italia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città della Puglia è la più orientale d Italia' è 'Otranto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O T R A N T O

Perchè la soluzione è Otranto? Otranto si trova nella punta più a est della Puglia, affacciata sul mare Adriatico. Questa città affascina con il suo centro storico e le sue mura antiche, offrendo un panorama unico che la distingue come la più orientale tra le città italiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Città della Puglia è la più orientale d Italia

Città della Puglia è la più orientale d Italia Risposta: OTRANTO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O A N O

Inizia con: O

O Finisce con: O

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Città della Puglia è la più orientale d Italia: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Città della Puglia è la più orientale d Italia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Otranto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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