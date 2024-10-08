È la città degli Idruntini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È la città degli Idruntini' è 'Otranto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTRANTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È la città degli Idruntini" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È la città degli Idruntini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Otranto? Otranto rappresenta il centro storico e culturale degli Idruntini, un popolo che ha lasciato un'impronta significativa nella storia della regione. La città, situata sulla costa adriatica, è nota per il suo patrimonio architettonico e le sue tradizioni antiche, testimonianze di un passato ricco e affascinante. La sua posizione strategica e il suo patrimonio la rendono un simbolo della cultura locale e un punto di riferimento per chi desidera scoprire le radici di questo popolo.

La definizione "È la città degli Idruntini" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È la città degli Idruntini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Otranto:

O Otranto T Torino R Roma A Ancona N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È la città degli Idruntini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

