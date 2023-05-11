Un cagnetto da compagnia

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Un cagnetto da compagnia' è 'Volpino Di Pomerania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VOLPINODIPOMERANIA

Perchè la soluzione è Volpino Di Pomerania? Il volpino di Pomerania è un cagnetto da compagnia vivace e affettuoso. Con il suo pelo soffice e il carattere allegro, conquista chiunque incontri, diventando un amico fedele e gioioso in ogni momento della giornata. È un piccolo tesoro da coccolare e amare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un cagnetto da compagnia
  • Risposta: VOLPINODIPOMERANIA
  • Lunghezza: 18 lettere
  • Schema parole: 7-2-9
  • Vocali: 9
  • Consonanti: 9
  • Parole: 3
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    VIODIPOAA
  • Inizia con: V
  • Finisce con: A
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Un cagnetto da compagnia: risposta da 18 lettere

Per risolvere la definizione "Un cagnetto da compagnia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Volpino Di Pomerania. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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