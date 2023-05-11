Un cagnetto da compagnia
La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Un cagnetto da compagnia' è 'Volpino Di Pomerania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Volpino Di Pomerania? Il volpino di Pomerania è un cagnetto da compagnia vivace e affettuoso. Con il suo pelo soffice e il carattere allegro, conquista chiunque incontri, diventando un amico fedele e gioioso in ogni momento della giornata. È un piccolo tesoro da coccolare e amare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un cagnetto da compagnia
- Risposta: VOLPINODIPOMERANIA
- Lunghezza: 18 lettere
- Schema parole: 7-2-9
- Vocali: 9
- Consonanti: 9
- Parole: 3
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: VIODIPOAA
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Un cagnetto da compagnia: risposta da 18 lettere
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