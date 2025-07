Tozzo cagnetto ringhioso nei cruciverba: la soluzione è Botolo

BOTOLO

Curiosità e Significato di Botolo

Perché la soluzione è Botolo? Bottolo è un termine colloquiale usato in alcune regioni italiane per indicare un cane di piccola taglia e carattere vivace, spesso un po' scontroso o ringhioso. È un modo scherzoso e affettuoso per descrivere un cagnetto dal carattere deciso, anche se un po' burbero. Insomma, un piccolo amico dal temperamento pepato, che fa sorridere chi lo conosce.

Come si scrive la soluzione Botolo

B Bologna

O Otranto

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

