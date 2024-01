La definizione e la soluzione di: La Compagnia aerea di Bangkok. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: bangkok airways company limited è una compagnia aerea regionale thailandese. opera in thailandia, cambogia, cina, hong kong, india, laos, malesia, maldive...

I thai (in thailandese , ; o tai, tailandesi, thailandesi, tai siam) sono il principale gruppo etnico della Thailandia e fanno parte del più grande gruppo etnolinguistico del Sud-est asiatico, oltre ad essere compresi nei 54 gruppi etnici ufficialmente riconosciuti dal Vietnam. Il loro idioma è il thailandese (o thai), che è classificato nella famiglia linguistica tai kadai; la maggior parte dei thai professa il Buddhismo theravada. Fino alla metà del XX secolo furono conosciuti come siamesi (in thailandese ) in Occidente, dove il Paese era chiamato Siam.

Quando si stabilirono nella valle del Chao Phraya, l'odierna Thailandia Centrale, i thai assorbirono le influenze dei popoli Dvaravati e Khmer sviluppando una cultura e un'organizzazione politico-amministrativa più evolute rispetto a quella degli Yuan e dei Lao, etnie queste ultime che hanno radici comuni con i thai. In seguito vi fu nella stessa zona l'immigrazione di Indiani e soprattutto di Cinesi; dalle relazioni con tutti questi popoli si sono modellate la civiltà, la cultura e lo stesso patrimonio genetico dei thailandesi odierni.

