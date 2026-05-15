Fa compagnia dopo cena
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fa compagnia dopo cena' è 'Televisione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TELEVISIONE
Perché la soluzione è Televisione? La televisione è un mezzo che accompagna le persone nelle serate, offrendo intrattenimento, informazione e cultura. Dopo cena, diventa spesso un compagno silenzioso che riempie il silenzio della casa, permettendo di rilassarsi e di condividere momenti con familiari o amici. La sua presenza crea un’atmosfera di convivialità e di relax, trasformandosi in un punto di riferimento per chi desidera distendersi e trascorrere il tempo in modo piacevole.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa compagnia dopo cena". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Fa compagnia dopo cena nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Televisione
La definizione "Fa compagnia dopo cena" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa compagnia dopo cena" conferma che la soluzione 'Televisione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Televisione
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa compagnia dopo cena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Televisione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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