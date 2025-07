Un essere come un cagnetto nei cruciverba: la soluzione è Bestiola

BESTIOLA

Curiosità e Significato di Bestiola

Perché la soluzione è Bestiola? Bestiola indica un piccolo insetto o creaturina, spesso considerata minuta o insignificante. Il termine evoca immagini di creature minuscole e invisibili all'occhio nudo, che popolano il nostro ambiente quotidiano. Usato sia in modo affettuoso che descrittivo, sottolinea la delicatezza e la semplicità di queste piccole forme di vita, rendendo il termine un modo colorato per parlare di insetti o creature di piccole dimensioni.

Come si scrive la soluzione Bestiola

Hai davanti la definizione "Un essere come un cagnetto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L V L O O A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALVEOLO" ALVEOLO

