Cadono quando il rubinetto non tiene
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cadono quando il rubinetto non tiene' è 'Gocce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Cadono quando il rubinetto non tiene
- Risposta: GOCCE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: GCE
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Gocce? Quando il rubinetto perde, le gocce scivolano lentamente, creando un suono costante e rilassante. È un piccolo segnale che qualcosa non funziona bene, ma può essere facilmente sistemato. Le gocce cadono senza sosta, segnando il passare del tempo in modo discreto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Cadono quando il rubinetto non tiene: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Cadono quando il rubinetto non tiene" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Gocce. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.