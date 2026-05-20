Quando è finto non vuol proprio capire

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quando è finto non vuol proprio capire' è 'Tonto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONTO

La risposta Tonto è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tonto? La parola TONTO si riferisce a una persona che, anche se sembra capire, in realtà non riesce a comprendere le cose o si comporta in modo ingenuo. Questa espressione indica un atteggiamento di chiusura mentale o di poca lucidità, spesso accompagnato da una certa insistenza nel voler dimostrare di aver ragione, anche quando non è così. La caratteristica principale di un TONTO è la mancanza di reale capacità di capire, nonostante l'apparenza di attenzione o di volontà di ascolto.

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Quando è finto non vuol proprio capire nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tonto

Per risolvere la definizione "Quando è finto non vuol proprio capire", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tonto'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quando è finto non vuol proprio capire

Quando è finto non vuol proprio capire Risposta: TONTO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

T Torino O Otranto N Napoli T Torino O Otranto

La soluzione 'Tonto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quando è finto non vuol proprio capire". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.