Quando è finto non vuol proprio capire
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SOLUZIONE: TONTO
La risposta Tonto è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Tonto? La parola TONTO si riferisce a una persona che, anche se sembra capire, in realtà non riesce a comprendere le cose o si comporta in modo ingenuo. Questa espressione indica un atteggiamento di chiusura mentale o di poca lucidità, spesso accompagnato da una certa insistenza nel voler dimostrare di aver ragione, anche quando non è così. La caratteristica principale di un TONTO è la mancanza di reale capacità di capire, nonostante l'apparenza di attenzione o di volontà di ascolto.
Quando è finto non vuol proprio capire nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tonto
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quando è finto non vuol proprio capire
- Risposta: TONTO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Tonto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quando è finto non vuol proprio capire". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Con quando: Quando arrivano si giustificano
Con finto: Il finto uomo su cui si mira al tiro al segno
Con proprio: Soddisfa l amor proprio di chi lo riceve