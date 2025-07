Misurano molte medicine nei cruciverba: la soluzione è Gocce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Misurano molte medicine' è 'Gocce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOCCE

Curiosità e Significato di Gocce

Approfondisci la parola di 5 lettere Gocce: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gocce? Le gocce sono piccole quantità di medicine in forma liquida, spesso contenute in bottigliette con contagocce. Vengono usate per somministrare farmaci in modo preciso e rapido, soprattutto a bambini o persone che hanno difficoltà a deglutire compresse. Sono molto pratiche e consentono di misurare con facilità la dose giusta, rendendo più semplice il trattamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Conosce il nome di molte medicineLe torri di molte chieseÈ formata da molte unitàDesinenza dei nomi di molte località lombardeÈ stato eretto in molte piazze

Come si scrive la soluzione Gocce

Non riesci a risolvere la definizione "Misurano molte medicine"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

O Otranto

C Como

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N O D I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOMANI" DOMANI

