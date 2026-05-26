Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante

Home / Soluzioni Cruciverba / Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante' è 'Cardinale Camerlengo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDINALE CAMERLENGO

Perché la soluzione è Cardinale Camerlengo? Il cardinale Camerlengo ha un ruolo importante nella Chiesa, specialmente quando la sede papale è vacante. Si occupa di gestire le finanze pontificie e di organizzare le procedure necessarie per il passaggio di potere, assicurando che tutto funzioni senza intoppi. La sua responsabilità è fondamentale per mantenere la stabilità e l'ordine durante questi periodi di transizione, mostrando grande fiducia e competenza.

Vuoi approfondire la risposta Cardinale Camerlengo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cardinale Camerlengo' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Cardinale Camerlengo

Quando la definizione "Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cardinale Camerlengo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante

Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante Risposta: CARDINALE CAMERLENGO

Lunghezza: 19 lettere

19 lettere Schema parole: 9-10

9-10 Schema utile: C________ __________

C________ __________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 19 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli C Como A Ancona M Milano E Empoli R Roma L Livorno E Empoli N Napoli G Genova O Otranto

La soluzione 'Cardinale Camerlengo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.