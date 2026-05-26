Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante
La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante' è 'Cardinale Camerlengo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARDINALE CAMERLENGO
Perché la soluzione è Cardinale Camerlengo? Il cardinale Camerlengo ha un ruolo importante nella Chiesa, specialmente quando la sede papale è vacante. Si occupa di gestire le finanze pontificie e di organizzare le procedure necessarie per il passaggio di potere, assicurando che tutto funzioni senza intoppi. La sua responsabilità è fondamentale per mantenere la stabilità e l'ordine durante questi periodi di transizione, mostrando grande fiducia e competenza.
Vuoi approfondire la risposta Cardinale Camerlengo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Cardinale Camerlengo
Quando la definizione "Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cardinale Camerlengo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante
- Risposta: CARDINALE CAMERLENGO
- Lunghezza: 19 lettere
- Schema parole: 9-10
- Schema utile: C________ __________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 19 lettere della soluzione
La soluzione 'Cardinale Camerlengo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Amministra le finanze pontificie quando la sede è vacante". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Amministra i beni del Vaticano nel periodo di sede vacante Amministra le finanze statali Il cardinale capo in sede vacante Palazzo sede del Presidente del Consiglio Indennità per lavoro fuori sede
Altre definizioni collegate
Con amministra: Amministra un collegio
Con finanze: Ministero dell Economia e delle Finanze
Con pontificie: Le armi delle Guardie pontificie