SOLUZIONE: SCIACQUARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sciacquare? Il termine si riferisce all'azione di pulire accuratamente un oggetto, spesso ripetendo il risciacquo sotto l'acqua corrente. È un gesto comune quando si rimuovono residui di sporco o impurità, assicurando che tutto venga eliminato. Questa operazione viene eseguita per igiene o per preparare qualcosa all'uso successivo. La parola è spesso associata a lavare piatti, vestiti o altre superfici in modo approfondito.

Se la definizione "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sciacquare:

S Savona C Como I Imola A Ancona C Como Q Quarto U Udine A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

