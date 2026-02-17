Lavare ripetutamente sotto il rubinetto
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lavare ripetutamente sotto il rubinetto' è 'Sciacquare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCIACQUARE
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Perché la soluzione è Sciacquare? Il termine si riferisce all'azione di pulire accuratamente un oggetto, spesso ripetendo il risciacquo sotto l'acqua corrente. È un gesto comune quando si rimuovono residui di sporco o impurità, assicurando che tutto venga eliminato. Questa operazione viene eseguita per igiene o per preparare qualcosa all'uso successivo. La parola è spesso associata a lavare piatti, vestiti o altre superfici in modo approfondito.
Lavare ripetutamente sotto il rubinetto nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sciacquare
Se la definizione "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Sciacquare:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavare ripetutamente sotto il rubinetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
