Cadono tutti quanti se si fa strike

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cadono tutti quanti se si fa strike' è 'Birilli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIRILLI

Perché la soluzione è Birilli? I birilli sono i piccoli stecche che si trovano sul tavolo da bowling, disposti in modo preciso e stabile. Quando un giocatore colpisce con la palla e abbatte tutti i birilli con un singolo tiro, si dice che ha fatto strike. Questo risultato rappresenta un grande successo nel gioco, poiché permette di ottenere un punteggio elevato e di continuare a giocare senza perdere punti. La dinamica tra birilli e strike rende il gioco molto appassionante e competitivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cadono tutti quanti se si fa strike". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Cadono tutti quanti se si fa strike nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Birilli

La definizione "Cadono tutti quanti se si fa strike" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cadono tutti quanti se si fa strike" conferma che la soluzione 'Birilli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Birilli

B Bologna I Imola R Roma I Imola L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cadono tutti quanti se si fa strike" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Birilli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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