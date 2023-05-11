È beato quello di Cuccagna

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È beato quello di Cuccagna' è 'Paese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PAESE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È beato quello di Cuccagna
  • Risposta: PAESE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PEE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Paese? Nel cuore di un paese si nasconde un angolo di felicità, dove tutto sembra perfetto e senza preoccupazioni. È un luogo immaginario che incanta chi sogna un mondo semplice e senza pensieri, dove il benessere regna sovrano e i desideri si avverano facilmente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È beato quello di Cuccagna: risposta da 5 lettere

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