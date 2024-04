La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una vera cuccagna. PACCHIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Girolamo del Pacchia (Siena, 1477 circa – dopo il 1533) è stato un pittore italiano di padre ungherese fonditore di metalli per l’artiglieria e di madre senese. Con probabilità è nato egli stesso a Siena.

pacchia f sing (pl.: pacchie)

(familiare) stato d'animo di chi se la spassa, con serenità senza preoccupazioni

Sillabazione

pàc | chia

Pronuncia

IPA: /'pakkja/

Etimologia / Derivazione

deverbale di pacchiare che significa "mangiare con ingordigia" ed ha probabilmente qualche connessione con pabulum cioè "pascolo, foraggio", usato per indicare una condizione di vita facile e spensierata. L’etimo di pacchiare è dal latino patulare "spalancare" (la bocca), da cui discendono anche alcune voci dialettali di area settentrionale (il veneto paciar «muovere le mascelle», il milanese pacià e il piemontese pacè «mangiare abbondantemente e con avidità»). L’espressione familiare «è finita la pacchia», quindi, indica la cessazione, provocata da accadimenti negativi e non voluti, di una condizione di vita favorevole e senza problemi, soprattutto materiali, e l’inizio di una condizione meno fortunata in cui non si può far a meno di faticare ed avere preoccupazioni, annoiarsi, provare noia, essere annoiato

Sinonimi

mangiata; cuccagna, fortuna, manna, bazza, bengodi, grazia di Dio, lieto vivere