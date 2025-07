In molte sagre c e quello della cuccagna nei cruciverba: la soluzione è Albero

Home / Soluzioni Cruciverba / In molte sagre c e quello della cuccagna

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'In molte sagre c e quello della cuccagna' è 'Albero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALBERO

Curiosità e Significato di Albero

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Albero, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Albero? L'albero, spesso protagonista di tradizioni e feste popolari, è un elemento naturale simbolo di vita e crescita. Nelle sagre, come quella della cuccagna, si costruisce un albero decorato o un palo per conquistare premi, rappresentando sfida e allegria. È un simbolo che unisce comunità e radici culturali, rendendo ogni evento speciale e ricco di significato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le torri di molte chieseÈ formata da molte unitàDesinenza dei nomi di molte località lombardeÈ stato eretto in molte piazzeLo sono molte piante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Albero

Hai davanti la definizione "In molte sagre c e quello della cuccagna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

B Bologna

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I R S E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERESIE" ERESIE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.