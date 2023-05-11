Arrosto di maiale al forno

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Arrosto di maiale al forno' è 'Arista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ARISTA

Perchè la soluzione è Arista? L’arista è un taglio di carne di maiale, spesso cucinato al forno. La sua preparazione permette di ottenere una crosta dorata e un cuore tenero, perfetto per un pasto gustoso e semplice. È un piatto apprezzato per il suo sapore ricco e la consistenza morbida. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Arrosto di maiale al forno
  • Risposta: ARISTA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AIA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A
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Arrosto di maiale al forno: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Arrosto di maiale al forno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Arista. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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