Arrosto di maiale al forno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Arrosto di maiale al forno' è 'Arista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R I S T A

Perchè la soluzione è Arista? L’arista è un taglio di carne di maiale, spesso cucinato al forno. La sua preparazione permette di ottenere una crosta dorata e un cuore tenero, perfetto per un pasto gustoso e semplice. È un piatto apprezzato per il suo sapore ricco e la consistenza morbida. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Arrosto di maiale al forno

Arrosto di maiale al forno Risposta: ARISTA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A I A

Inizia con: A

A Finisce con: A

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Arrosto di maiale al forno: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Arrosto di maiale al forno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Arista. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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