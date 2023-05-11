Arrosto di maiale al forno
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Arrosto di maiale al forno' è 'Arista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Arista? L’arista è un taglio di carne di maiale, spesso cucinato al forno. La sua preparazione permette di ottenere una crosta dorata e un cuore tenero, perfetto per un pasto gustoso e semplice. È un piatto apprezzato per il suo sapore ricco e la consistenza morbida. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Arrosto di maiale al forno
- Risposta: ARISTA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AIA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Arrosto di maiale al forno: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Arrosto di maiale al forno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Arista. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.