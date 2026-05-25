Un erba che profuma l arrosto

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un erba che profuma l arrosto' è 'Salvia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALVIA

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Perché la soluzione è Salvia? La salvia è un’erba aromatica molto usata in cucina per insaporire piatti di carne e arrosti. Il suo profumo intenso e leggermente speziato si diffonde facilmente, rendendo ogni preparazione più invitante. La sua presenza in cucina non passa inosservata, perché arricchisce i sapori senza sovrastare gli altri ingredienti. Quando si prepara un arrosto, aggiungere un rametto di salvia può fare la differenza.

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Un erba che profuma l arrosto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Salvia

Per risolvere la definizione "Un erba che profuma l arrosto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Salvia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un erba che profuma l arrosto

Un erba che profuma l arrosto Risposta: SALVIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona A Ancona L Livorno V Venezia I Imola A Ancona

La soluzione 'Salvia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un erba che profuma l arrosto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.