Un erba che profuma l arrosto
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SOLUZIONE: SALVIA
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Perché la soluzione è Salvia? La salvia è un’erba aromatica molto usata in cucina per insaporire piatti di carne e arrosti. Il suo profumo intenso e leggermente speziato si diffonde facilmente, rendendo ogni preparazione più invitante. La sua presenza in cucina non passa inosservata, perché arricchisce i sapori senza sovrastare gli altri ingredienti. Quando si prepara un arrosto, aggiungere un rametto di salvia può fare la differenza.
Un erba che profuma l arrosto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Salvia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un erba che profuma l arrosto
- Risposta: SALVIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Salvia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un erba che profuma l arrosto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Con profuma: Profuma il vin brulé
Con arrosto: Carne arrosto tagliata a strisce dal nome turco