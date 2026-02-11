Il piatto leggero che si serve tra arrosto e frutta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il piatto leggero che si serve tra arrosto e frutta' è 'Entremets'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENTREMETS

Perché la soluzione è Entremets? Gli entremets sono dolci raffinati e delicati, spesso serviti tra portate principali e dessert di frutta. Si presentano come piccoli creazioni che uniscono sapori e consistenze diverse, offrendo un momento di pausa tra piatti più sostanziosi e fruttati. La loro eleganza li rende perfetti anche come fine pasto sofisticato, valorizzando ogni occasione con un tocco di raffinatezza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il piatto leggero che si serve tra arrosto e frutta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il piatto leggero che si serve tra arrosto e frutta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Le 9 lettere della soluzione Entremets:

E Empoli N Napoli T Torino R Roma E Empoli M Milano E Empoli T Torino S Savona

