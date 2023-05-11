L appioppa il vigile

Home / Soluzioni Cruciverba / L appioppa il vigile

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L appioppa il vigile' è 'Multa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M U L T A

Perchè la soluzione è Multa? Quando un vigile ferma qualcuno per un'infrazione, spesso consegna una multa come conseguenza. Questa sanzione è il modo in cui si fa rispettare il codice della strada e si garantisce che le regole vengano seguite. La multa è quindi uno strumento di controllo e ordine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L appioppa il vigile

L appioppa il vigile Risposta: MULTA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M L A

Inizia con: M

M Finisce con: A

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Multa' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

L appioppa il vigile: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "L appioppa il vigile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Multa. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate