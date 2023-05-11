L appioppa il vigile

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L appioppa il vigile' è 'Multa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MULTA

Perchè la soluzione è Multa? Quando un vigile ferma qualcuno per un'infrazione, spesso consegna una multa come conseguenza. Questa sanzione è il modo in cui si fa rispettare il codice della strada e si garantisce che le regole vengano seguite. La multa è quindi uno strumento di controllo e ordine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L appioppa il vigile
  • Risposta: MULTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MLA
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A
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L appioppa il vigile: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "L appioppa il vigile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Multa. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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