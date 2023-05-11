L appioppa il vigile
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L appioppa il vigile' è 'Multa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Multa? Quando un vigile ferma qualcuno per un'infrazione, spesso consegna una multa come conseguenza. Questa sanzione è il modo in cui si fa rispettare il codice della strada e si garantisce che le regole vengano seguite. La multa è quindi uno strumento di controllo e ordine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L appioppa il vigile
- Risposta: MULTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MLA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
L appioppa il vigile: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "L appioppa il vigile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Multa. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.