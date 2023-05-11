Andare avanti
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Andare avanti' è 'Procedere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Andare avanti
- Risposta: PROCEDERE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PCEE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Procedere? Procedere significa continuare con determinazione, superando ostacoli e mantenendo il ritmo. È come avanzare passo dopo passo senza fermarsi, affrontando ogni sfida con calma e convinzione. Questa azione permette di raggiungere obiettivi e di non perdere mai la direzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Andare avanti: risposta da 9 lettere
La definizione "Andare avanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Procedere. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.