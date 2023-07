Fa andare avanti la barca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa andare avanti la barca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REMATORE

Significato/Curiosità : Fa andare avanti la barca

Il rematore, con il suo sforzo fisico e coordinato, è la forza motrice che fa andare avanti la barca attraverso la propulsione delle pale del remo nell'acqua. È un elemento cruciale nel trasferire l'energia cinetica dalla sua azione al movimento della barca. La corretta tecnica di remata e la forza applicata determinano la velocità e la direzione della barca. La collaborazione tra i rematori, sincronizzando i loro sforzi, è essenziale per ottenere prestazioni ottimali. Inoltre, la capacità del rematore di adattarsi alle condizioni del mare o del fiume gioca un ruolo fondamentale nella navigazione sicura ed efficiente.

Altre risposte alla domanda : Fa andare avanti la barca : andare; avanti; barca; andare senza meta; andare a male decomporsi; Lo si monta per andare in settimana bianca; andare a vedere un sito turistico; Decide la squadra da mandare in campo; L isoletta davanti Albenga; Prono piegato in avanti ; La Sophia del film La vita davanti a sé; Si estasia davanti al sole che tramonta; La vettura davanti al rimorchio; In barca e in aereo; La barca con il felze; Ripostiglio a pozzo presente nelle imbarca zioni; I concorrenti in una gara tra imbarca zioni; Una barca del canottaggio;

Cerca altre Definizioni