Una avanti negli anni

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una avanti negli anni' è 'Anziana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANZIANA

Perché la soluzione è Anziana? Una persona che si trova in una fase avanzata della vita viene spesso descritta come anziana. Questo termine si collega strettamente a chi ha vissuto molti anni, portando con sé esperienze e ricordi. L'uso di questa parola evidenzia uno stato di età avanzata, distinguendola da altre fasi della vita come l'infanzia o l'età adulta. La società attribuisce spesso a questa condizione caratteristiche di maturità e saggezza, ma anche di fragilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una avanti negli anni". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una avanti negli anni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Anziana

Per risolvere la definizione "Una avanti negli anni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una avanti negli anni" conferma che la soluzione 'Anziana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Anziana

A Ancona N Napoli Z Zara I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una avanti negli anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anziana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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