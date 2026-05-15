Yuri Groppi ricoverato dopo la scomparsa dei figli, l'appello a Sonia Bottacchiari

Yuri Groppi è stato ricoverato dopo settimane di ricerche per ritrovare i figli scomparsi con l’ex moglie Sonia Bottacchiari. L’uomo ha percorso quasi 10mila chilometri tra controlli e spostamenti in diverse zone d’Italia.

Yuri Groppi, ex marito di Sonia Bottacchiari, è stato ricoverato all’ospedale di Piacenza dopo un malore accusato nelle ultime ore. La notizia è stata confermata dall’avvocata Federica Obizzi, che segue l’uomo nella vicenda legata alla scomparsa dei due figli adolescenti.

Secondo quanto riferito dal legale, il peggioramento delle condizioni fisiche sarebbe legato alle settimane trascorse a cercare i ragazzi. Groppi avrebbe percorso quasi 10mila chilometri nel tentativo di rintracciare i figli di 14 e 16 anni, scomparsi insieme alla madre lo scorso 20 aprile da Castell’Arquato, nel Piacentino.

Sonia Bottacchiari, 49 anni, si era allontanata portando con sé anche quattro cani. Alla famiglia aveva parlato di una vacanza in campeggio in Friuli, ma da quel momento si erano perse le tracce del gruppo. Le ricerche hanno coinvolto carabinieri e forze dell’ordine per diverse settimane.

Il 13 maggio la donna e i due ragazzi sono stati rintracciati. Dopo il ritrovamento, però, Bottacchiari non avrebbe voluto comunicare il luogo in cui si trova, lasciando intendere la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile.

Dopo il ricovero, Groppi è stato dimesso nella stessa giornata. Attraverso il suo avvocato ha rivolto un nuovo messaggio all’ex moglie e ai figli, chiedendo loro di tornare serenamente a casa e assicurando che non ci sarebbe nulla da rimproverare ai ragazzi.

Nei giorni successivi al ritrovamento, l’uomo aveva parlato con sollievo della vicenda, spiegando di essere felice soprattutto perché i figli fossero vivi e auspicando che gli accertamenti in corso chiarissero rapidamente tutta la situazione.