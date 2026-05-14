Sonia Bottacchiari ritrovata con i figli all'estero, restano dubbi sulla fuga da Piacenza

Sonia Bottacchiari è stata rintracciata all’estero con i due figli dopo quasi tre settimane di silenzio. La donna teme che venga scoperto il luogo in cui si trova e avrebbe detto agli investigatori di voler restare irreperibile.

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 16 e 14 anni sono stati rintracciati all’estero dopo la scomparsa avvenuta il 20 aprile da Piacenza. La conferma è arrivata dalla Procura, che ha spiegato come la donna e i ragazzi si trovino in buone condizioni di salute e vivano in una sistemazione ritenuta adeguata dagli investigatori.

Non è stato però reso noto il Paese in cui si trovano. La scelta è legata alle paure manifestate dalla 49enne, che avrebbe chiesto di mantenere riservata la propria posizione. Secondo quanto riferito dalla procuratrice Grazia Pradella, la donna teme conseguenze nel caso in cui il luogo venisse scoperto e avrebbe anche dichiarato l’intenzione di sparire nuovamente.

L’inchiesta aperta dalla Procura di Piacenza prosegue con le ipotesi di sottrazione consensuale di minori e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice. Gli accertamenti riguardano in particolare l’affido condiviso dei due adolescenti con il padre.

Gli investigatori hanno escluso, almeno allo stato attuale, che i ragazzi siano stati costretti a lasciare casa contro la loro volontà. La Procura ha parlato infatti di un allontanamento “consenziente”. Nei prossimi giorni Sonia Bottacchiari potrebbe essere ascoltata insieme ai figli per chiarire le ragioni che hanno portato alla fuga e al lungo silenzio durato quasi tre settimane.

Durante le ricerche, l’attenzione si era concentrata sul Friuli Venezia Giulia, soprattutto nell’area di Tarcento, in provincia di Udine, dove il 6 maggio era stata trovata l’auto della famiglia. Vigili del fuoco, Protezione civile, Guardia di finanza, Soccorso alpino e Corpo forestale avevano perlustrato la zona per giorni, ma il ritrovamento non sarebbe avvenuto grazie agli avvistamenti sul territorio.

Le operazioni sono state interrotte subito dopo la conferma che madre e figli si trovavano in un posto sicuro. Restano però aperti molti interrogativi sulle motivazioni della partenza improvvisa e sulla decisione di interrompere ogni contatto con parenti e conoscenti.

La Procura ha spiegato che l’obiettivo degli accertamenti sarà anche quello di garantire il benessere dei due minori e favorire il loro eventuale ritorno alla vita quotidiana, compreso il percorso scolastico che, secondo quanto emerso, i ragazzi seguivano regolarmente prima della scomparsa.

Il padre dei due adolescenti ha espresso sollievo dopo il ritrovamento. Attraverso l’avvocata Federica Obizzi, presidente di Penelope Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato di essere felice che i figli siano vivi e di attendere ora gli sviluppi dell’inchiesta. Anche il padre di Sonia Bottacchiari ha parlato di grande sollievo, pur dicendosi preoccupato per le possibili conseguenze legate all’affidamento dei ragazzi.