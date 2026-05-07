Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli in Friuli, ritrovata l'auto a Tarcento

Sonia Bottacchiari è sparita dal 20 aprile durante una vacanza improvvisata in Friuli con i due figli adolescenti. La loro auto è stata trovata a Tarcento senza tracce della famiglia né dei quattro cani partiti con loro.

Da oltre due settimane non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, residente a Salsomaggiore Terme, sparita insieme ai due figli di 14 e 16 anni e ai quattro cani di famiglia. La donna era partita il 20 aprile da Castell’Arquato, nel Piacentino, per trascorrere alcuni giorni in Friuli Venezia Giulia con i ragazzi.

Il viaggio, deciso senza una pianificazione precisa, avrebbe dovuto concludersi nel giro di una settimana. Madre e figli viaggiavano a bordo di una Chevrolet Captiva grigia con un portabagagli Thule montato sul tetto. A denunciare la scomparsa è stato l’ex marito Yuri Groppi, padre dei due minorenni, dopo diversi giorni senza riuscire a contattarli.

L’ultima comunicazione certa risale al 21 aprile. Uno dei ragazzi telefonò al padre spiegando di trovarsi a Tarcento, in provincia di Udine. Da quel momento i telefoni della donna e dei figli risultano spenti o irraggiungibili.

Le ricerche si sono concentrate proprio nel territorio friulano. La vettura della famiglia è stata trovata parcheggiata in via Monte Grappa, a Tarcento, ma all’interno non c’erano tracce dei tre né degli animali. Gli investigatori stanno verificando ogni possibile spostamento e hanno coinvolto anche le autorità slovene per controllare eventuali attraversamenti del confine.

Il caso è stato diffuso anche dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, mentre i carabinieri del Friuli lavorano insieme alla Prefettura di Udine per coordinare le operazioni.

Yuri Groppi ha raccontato che l’ex moglie gli aveva parlato di alcuni giorni di vacanza con i figli e i cani sulle montagne friulane. Il rientro era previsto per il 24 aprile, ma già dal giorno della partenza ogni contatto si era interrotto. Secondo le ipotesi al vaglio degli investigatori, la famiglia potrebbe trovarsi ancora nella zona oppure essersi allontanata con altre persone.

In auto erano state caricate anche delle tende e Sonia avrebbe indicato all’ex marito il nome di un campeggio dove avrebbe soggiornato con i ragazzi. I familiari, però, contattando la struttura, hanno scoperto che non risultava alcuna prenotazione e che nessuno aveva visto arrivare la donna o i figli.

Il fratello di Yuri Groppi, Jodi, arrivato in Friuli per aiutare nelle ricerche, ha spiegato che al momento del ritrovamento dell’auto le tende non erano più presenti nel veicolo. Una delle piste seguite dagli investigatori è che la vacanza possa essere proseguita a bordo di un’altra macchina verso le aree montane della zona.

A Tarcento è stato attivato un posto di comando avanzato per coordinare le operazioni di ricerca. Sul posto lavorano carabinieri, vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e tecnici del Soccorso alpino. Impiegati anche il reparto droni e l’elicottero Drago decollato da Venezia.

Le squadre stanno battendo soprattutto le aree più difficili da raggiungere, anche per la passione di Sonia Bottacchiari per l’arrampicata e le escursioni in montagna.