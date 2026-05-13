Sonia Bottacchiari ritrovata con i figli, il rifugio segreto e i dubbi sulla fuga volontaria

Sonia Bottacchiari si è allontanata con i figli per scelta, dopo aver denunciato una situazione familiare difficile. La donna e i due adolescenti sono stati trovati in un rifugio segreto dove avevano organizzato viveri e sistemazione per diversi giorni.

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti sono stati rintracciati dopo giorni di ricerche. La donna, 49 anni, si era allontanata volontariamente insieme ai ragazzi e avrebbe chiesto che il luogo dove si erano nascosti non venga reso noto. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Piacenza, i tre si trovavano in condizioni considerate adeguate sotto il profilo abitativo e della vita quotidiana.

Dietro la fuga ci sarebbe una situazione familiare definita dalla stessa Bottacchiari come “fortemente problematica”. I due ragazzi avrebbero deciso di seguire spontaneamente la madre. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa abbia portato la donna a lasciare la propria abitazione insieme ai figli e quali siano stati gli eventi precedenti alla scomparsa.

Le ricerche erano partite dopo la denuncia presentata dall’ex marito della 49enne, padre dei due minori. Il centro operativo era stato organizzato a Tarcento, in provincia di Udine, da dove sono stati coordinati i controlli sul territorio. Già nelle ultime ore era emersa l’ipotesi che i tre fossero vivi e in contatto con le autorità.

Secondo quanto ricostruito, Sonia Bottacchiari avrebbe preparato con anticipo la fuga insieme ai figli, portando con sé scorte alimentari sufficienti per restare lontani diversi giorni. Dopo il ritrovamento, la Procura ha spiegato che si lavorerà per tentare di ricomporre il quadro familiare e favorire il ritorno della donna e dei ragazzi nella loro residenza.

Nei giorni precedenti avevano destato forte preoccupazione alcune lettere lasciate dalla donna nell’abitazione del padre, nonno dei ragazzi. Una era indirizzata ai figli, mentre l’altra conteneva riflessioni personali e passaggi descritti dagli investigatori come particolarmente delicati e intimi. La procuratrice Grazia Pradella aveva parlato di una vicenda “poco chiara” e di indagini particolarmente complesse.